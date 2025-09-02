Экстремальный спорт изначально связан с высокой степенью риска, и именно это для многих становится частью его притягательности, отметил специалист Московской службы психологической помощи населению

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Адреналиновая зависимость и желание преодолеть себя могут двигать альпинистами, решающими взобраться на самые опасные пики. Близким следует обратить внимание, пытается ли спортсмен продумать минимизацию рисков, считает специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников.

"Экстремальный спорт изначально связан с высокой степенью риска, и именно это для многих становится частью его притягательности. Здесь можно говорить о феномене адреналиновой аддикции: в момент восхождения или полета сознание человека меняется, и такое состояние может вызывать своеобразную зависимость", - сказал в беседе с ТАСС Овчинников.

Он подчеркнул, что в то же время альпинистами движет не только тяга к риску, но и здоровые амбиции - желание преодолеть себя, быть первым и сильнейшим. Близким важно обращать внимание на то, насколько спортсмен сохраняет критичность. "Если на первом месте остается безопасность и риск стараются минимизировать - это в пределах нормы. Но если человек говорит, что "со мной ничего не случится" или вовсе не придает значения опасности, это повод насторожиться и задуматься о консультации со специалистом", - добавил эксперт.