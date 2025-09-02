Наиболее распространенными являются тревожные и депрессивные расстройства

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд людей - или каждый седьмой человек - во всем мире страдает психическими расстройствами. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения об актуальном состоянии психического здоровья в мире.

"14% мирового населения - более одного миллиарда человек - страдают психическими расстройствами, причем большинство из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, где проживает большая часть населения мира", - говорится в докладе. По этим сведениям, к числу наиболее распространенных относятся тревожные и депрессивные расстройства. Отмечается, что почти половина психических расстройств начинает проявляться в возрасте до 18 лет.

Согласно докладу, распространенность психических расстройств варьируется в зависимости от пола и возраста. Так, мужчины чаще страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности и расстройствами аутистического спектра, а женщины - тревожными, депрессивными и пищевыми расстройствами. Указывается, что после 40 лет депрессивные расстройства становятся более распространенными, чем тревожные, и достигают пика в возрасте от 50 до 69 лет.