МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Участники СВО и члены их семей в сентябре смогут посетить ряд павильонов ВДНХ бесплатно, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Для защитников Отечества и их семей на ВДНХ созданы особые условия. Они могут бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация", интерактивный музейный комплекс "Буран", Музей славянской письменности "Слово", Музей кино и музей "Атом", - говорится в сообщении.

Так, в центре "Космонавтика и авиация" можно узнать о космосе и достижениях отечественной космонавтики, увидеть подлинные фрагменты космических кораблей, масштабные технологические макеты, скафандры. А интерактивный музей "Буран" находится внутри настоящего технологического макета орбитального корабля "Буран" - БТС-001. Здесь можно узнать о легендарном ракетоплане и поучаствовать в его посадке на аэродром на специальном симуляторе.

При посещении площадок необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и справку, подтверждающую статус участника СВО.