Ведущая газета КНДР посвятила номер встрече Ким Чен Ына с семьями павших в РФ бойцов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ведущая газет КНДР, центральный печатный орган Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовала большой репортаж о встрече председателя государственных дел страны Ким Чен Ына с семьями военнослужащих, павших при освобождении Курской области.

Газета на трех страницах, включая передовицу, изложила детали мероприятия, сопроводив их фоторепортажем. На снимках запечатлено, как Ким Чен Ын передает портреты павших бойцов, завернутые в государственные флаги, и фотографируется с членами семей.

В ходе беседы с членами семей лидер КНДР выразил им соболезнования и извинился за то, что жизнь военнослужащих не была спасена. По его словам, армия Корейской Народно-Демократической республики не умеет сдаваться - для нее нет невозможного, она непременно побеждает в бою.

Ранее летом были опубликованы кадры, как Ким Чен Ын лично встречает тела павших бойцов, которые были доставлены на родину