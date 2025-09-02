По информации издания, показатель составил 7 803 мигранта, что на 10 624 меньше, чем в том же месяце 2024 года

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Число заявлений о предоставлении убежища в ФРГ в августе сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в августе нынешнего года 7 803 мигранта подали ходатайства о предоставлении убежища в ФРГ, что на 10 624 меньше, чем в том же месяце прошлого года. Тогда этот показатель составлял 18 427. "Наша политика в области предоставления убежища работает. Наши меры успешны. Теперь дело за усовершенствованием единой европейской системы предоставления убежища, чтобы еще больше снизить миграционное давление на Европу", - заявил Bild глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

Новые данные подтверждают тенденцию, наблюдаемую с начала года. В частности, к концу июня 61 тыс. человек подали ходатайство о предоставлении убежища в Германии, что меньше, чем в Италии (порядка 63 тыс.). В первой половине прошлого года данный показатель достигал 195 095. Отчасти, как указывает газета, подобная тенденция объясняется возобновлением пограничного контроля, введенного правящей коалицией в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

Таким образом, как подчеркивает газета, Германия больше не является основным пунктом назначения для просителей убежища в Европе. Теперь список возглавляют Испания, где было подано 76 тыс. заявлений, Франция (75 тыс.) и Италия (около 63 тыс.).

7 мая Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС, однако это не распространяется на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп. Одновременно Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.