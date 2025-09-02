Под его руководством осуществили реконструкцию и реставрацию комплекса зданий, а также домового храма-музея ГТГ - церкви Святителя Николая в Толмачах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Архитектор, бывший директор Третьяковской галереи, академик Российской академии художеств Валентин Родионов умер 1 сентября в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале РАХ.

"Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 1 сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)", - указано в сообщении.

Валентин Родионов в 1960 году окончил МАрхИ и некоторое время работал в проектных организациях. В 1989 году занимал должность заместителя министра культуры РСФСР по капитальному строительству, где одной из обязанностей был надзор за ходом реконструкции зданий Третьяковской галереи.

В 1993 году правительственным распоряжением Родионов был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Под его руководством была осуществлена реконструкция и реставрация комплекса зданий, а также домового храма-музея ГТГ - церкви Святителя Николая в Толмачах.

"Значителен его вклад в разработку и создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу. Он активно популяризовал отечественное изобразительное искусство: при его непосредственном участии ежегодно выходили многотомные каталоги полного собрания Третьяковской галереи и наиболее значительных выставок, путеводители, альбомы о художниках. Большой популярностью у зрителей российского телевидения пользовались сюжеты видеофильмов "История одного шедевра" из коллекции музея", - уточняется в Telegram-канале РАХ.