На Запорожье около 1 тыс. учащихся приняли участие в "Университетских сменах"

Участники посетили 16 крупнейших вузов России

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Школьники и студенты из Запорожской области приняли участие в "Университетских сменах", всего было задействовано около 1 тыс. учащихся со всего региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Около 1 000 школьников и студентов колледжей Запорожской области в 2025 году приняли участие в "Университетских сменах" - программе, направленной на профориентационную поддержку учащихся и помощь в выборе дальнейшего образования. Ребята посетили 16 крупнейших вузов страны, среди которых: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве, Санкт-Петербургский государственный университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова и другие", - написал губернатор.

Программа реализуется Движением первых и Министерством образования и науки Запорожской области. В 2024 году в "Университетских сменах" приняли участие 15 тыс. учащихся со всей России, из которых 12 тыс. - дети из Донбасса и Новороссии.