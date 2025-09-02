Участок разгрузит въезд и выезд на КАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Введен в эксплуатацию первый участок новой трассы в Мурино по улице Авиаторов Балтики (от КАД до Петровского бульвара). Участок позволит разгрузить въезд и выезд из Мурино на КАД, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик", как развязку называют жители", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе администрации Ленинградской области, на настоящий момент четырехполосная дорога разгружает центр города, предоставляя водителям выезд на Бульвар Менделеева и к метро "Девяткино"

"Это первый дорожный проект в области, который мы проектировали вместе с жителями. Люди давно ждали нормального выезда - особенно зимой, когда дорога превращалась в сплошную пробку. Теперь у Мурино появился современный и безопасный маршрут, который заметно упростит жизнь", - приводятся слова Дрозденко.

Следующий участок дороги, который пройдет до Ручьевского проспекта, планируется ввести в эксплуатацию до ноября. После трасса выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой - на существующее шоссе Санкт-Петербург - Матокса.