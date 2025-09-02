Ей стала встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прошедшая на Аляске встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала самой популярной у россиян новостной темой лета этого года в "Дзене". Об этом говорится в аналитике, которую приводит пресс-служба платформы.

"Главная тема этого лета - переговоры президентов Российской Федерации и США на Аляске. Пользователи активно читали комментарии официальных лиц, аналитику экспертов и подробные материалы про итоги встречи. Новостные сюжеты по теме собрали в 2,5 раза больше просмотров, чем второй по популярности сюжет - ПМЭФ-2025", - говорится в материалах.

Наибольший интерес по теме ПМЭФ, как отмечают в "Дзене", вызвали новости о ключевых выступлениях на пленарных заседаниях, цитаты экономистов, а также публикации о соглашениях и планах крупных российских компаний. "В основном новости, связанные с этой темой, читали жители Москвы и Санкт-Петербурга", - добавили в пресс-службе.

Кроме крупных экономических и политических событий, россиян также интересовали законодательные новости. Так, в тройку лидеров по числу просмотров вошли публикации о новых правилах для автомобилистов - росте пошлин за выдачу водительских прав и обновленном перечне медицинских ограничений. Среди других популярных новостей об изменениях с этой осени - запрет рекламы в запрещенных социальных сетях и возможность отказа от массовых обзвонов.

"В числе других заметных сюжетов оказались новости о чрезвычайных происшествиях, прогнозы и погодные аномалии, а также публикации о культурных событиях - от анонсов фестивалей до новостей искусства и науки", - заключили в "Дзене".