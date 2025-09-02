Что известно о мусульманском празднике Маулид ан-Наби

3 сентября мусульмане отмечают Маулид ан-Наби (араб.) — день рождения пророка Мухаммеда. Это третья по важности дата в исламе после Курбан-байрама (праздник жертвоприношения) и Ураза-байрама (праздник разговения по окончании поста в месяц Рамадан)

Как определяется дата праздника

Мусульмане в разных странах отмечают Маулид ан-Наби на 12-й день третьего месяца (раби аль-авваль) лунного исламского календаря. Однако само празднество начинается накануне с заходом солнца (в связи с тем, что наступление нового месяца устанавливается по фазе Луны, в некоторых странах дата может отличаться на сутки).

Что известно о пророке Мухаммеде

Пророк Мухаммед родился около 570 года н.э. в Мекке (ныне город в Саудовской Аравии) в племени курайшитов. В шесть лет остался сиротой, его воспитывали дед и дядя по отцовской линии. Мухаммед не был обучен чтению и письму. В 25 лет он женился на богатой вдове Хадидже (после ее смерти в 619 году у Мухаммеда было еще 12 жен). До 40 лет он жил обычной жизнью, пока в 610 году в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур архангел Джабраил не ниспослал ему первые пять аятов (откровений) из Корана (священная книга мусульман). В 613 году Мухаммед, осознав, что Аллах избрал его своим пророком, стал проповедовать, провозглашая, что Бог един (Священное Писание ниспосылалось Мухаммеду архангелом Джабраилом в течение почти 23 лет). Мухаммед и его сподвижники, которые записывали Коран с его слов, долгое время испытывали враждебность со стороны многобожников из Мекки. К 622 году они мигрировали из Мекки в Медину.

История праздника

Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, в действительности праздник приурочен к дате его смерти — 12-го числа месяца раби аль-авваль в 632 году, так как в исламе смерть символизирует рождение для вечной жизни.

При жизни и в первые несколько столетий после смерти день рождения пророка Мухаммеда никак не отмечался. По мнению мусульманских богословов, традиция празднования Маулид ан-Наби укоренилась лишь в XII веке. Его отмечают как сунниты, так и шииты (по их версии, он приходится на 17-е число раби аль-авваль) — представители двух основных течений в исламе. В ряде других направлений, в частности ваххабизме и салафизме (радикальные ветви, призывающие вернуться к порядкам времен пророка), Маулид ан-Наби считается недопустимым нововведением.

Как отмечают праздник

В Маулид ан-Наби в мечетях верующие восхваляют и благословляют пророка Мухаммеда, вспоминают о его посланнической миссии, читают Коран. Особое внимание уделяется изучению Сунны — свода преданий о поступках и изречениях пророка, затрагивающих различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Одним из самых благочестивых дел является совершение молитвы в мечети Аль-Масджид ан-Набави (Мечеть пророка) в Медине, где находится могила пророка Мухаммеда. В этот день проводят ярмарки, процессии и шествия с зажженными фонарями и факелами. Неотъемлемая часть праздника — раздача восточных сладостей во время торжеств, а также милостыни нищим.

В настоящее время ислам исповедует порядка 1,6 млрд человек в мире (всего население 8 млрд). Мусульмане в основном проживают в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, Юго-Восточной Азии, на Балканах, Кавказе.

В некоторых странах, в частности Алжире, Бахрейне, Египте, Ираке, Сирии, Кувейте, Йемене, Пакистане, ОАЭ, Маулид ан-Наби является официальным праздничным днем. В России он отмечается в основном в Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Чечне.

