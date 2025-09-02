Обстановка остается критической, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек проживают в Купянске Харьковской области и его пригороде на подконтрольных Киеву территориях. Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остается критической. В городе проживают около 2 тыс. гражданских, в Купянской общине - около 5 тысяч", - сказал Лисняк.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ углубились в пригород Купянска и берут город в окружение.