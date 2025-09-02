Для гостей подготовили 29 событий - от концертов до выставок, отметил глава региона Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 участников из 32 регионов страны соберет третий Всероссийский форум финно-угорских народов, который пройдет в Йошкар-Оле с 9 по 12 сентября. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам заседания оргкомитета мероприятия.

"Йошкар-Ола встретит 230 участников из 32 регионов страны не только дискуссиями, но и обширной культурной программой: в 11 учреждениях для гостей подготовили 29 ярких событий - от концертов до выставок", - сказал Зайцев. Он назвал форум событием федерального масштаба, которое объединит всю страну, напомнив, что тема форума нынешнего года звучит как "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире - реалии и вызовы". "Приложим все усилия, чтобы оправдать доверие Федерального агентства по делам национальностей и на высоком уровне провести форум, который откроет новые горизонты для научного, культурного и языкового сотрудничества наших народов", - заметил Зайцев.

Как ожидается, в рамках форума пройдут дискуссии, посвященные традиционным духовно-нравственным ценностям как фактору сохранения единого кода России, современному информационному пространству и проектной деятельности молодежи. Также на форуме обсудят актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций.