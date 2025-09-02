Российский лидер принес соболезнования всему народу республики в связи с тяжелыми событиями

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что под руководством премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа страна справится с последствиями обрушившихся на нее муссонных дождей.

"К сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали и сидели за столом сессии ШОС. Вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами", - сказал Путин. "Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями и так далее", - добавил он.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, начиная с 26 июня из-за ливневых дождей и вызванных ими наводнений в стране по меньшей мере 804 человека погибли, еще 1 088 получили ранения. Число пострадавших от стихии по всей стране превысило 2 млн.