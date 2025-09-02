Ученики смогут освоить звукорежиссуру, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, научатся создавать электронную музыку

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Первую в регионе Кавминвод школу креативных индустрий открыли в Пятигорске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Школу креативных индустрий открыли сегодня в Пятигорске на базе детской музшколы имени Сафонова. Здесь будут обучаться 80 детей. Новый объект - это современное пространство, где ребята смогут освоить звукорежиссуру, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, научатся создавать электронную музыку. Другими словами, школа креативных индустрий даст знания, которые помогут юным землякам сделать собственный талант основой будущей профессии. Для этого есть все необходимое: современное оборудование, комфортные классы, талантливые педагоги", - написал Владимиров.

Губернатор выразил уверенность, что школа всегда будет центром притяжения для творческих ребят.

"Пятигорская школа креативных индустрий - уже вторая, созданная в крае. Год назад мы открыли такую в Ставрополе. Эти новые возможности для развития наших детей нам дали решения Президента, госпрограмма "Развитие культуры", - добавил Владимиров.