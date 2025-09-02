Омбудсмен сообщила, что сопроводит семьи на белорусско-украинскую границу для встречи с близкими, которая состоится 4 сентября в Гомельской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пять семей из России и еще пять с Украины воссоединятся со своими близкими при посредничестве уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об сообщается в Telegram-канале омбудсмена.

"3 сентября в 12:00 в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких из Украины, другие 5 отправляются на Украину. Всего 10 человек с очень разными судьбами, но с одной бедой", - написала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что сопроводит семьи на белорусско-украинскую границу для встречи с близкими, которая состоится 4 сентября в 14:00 в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.