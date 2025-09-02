В Череповце водителей не будут штрафовать за утерянные в ливень номера

Отмена штрафа продлится до 15 сентября, сообщил мэр города Роман Маслов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ГИБДД Череповца Вологодской области не будет штрафовать автомобилистов за утерю во время ливня государственных номеров. Отмена штрафа действует до 15 сентября, сообщил мэр города Роман Маслов.

"Только что мы совместно с руководством городской Госавтоинспекции приняли важное решение. В связи со вчерашним сильным ливнем, который стал причиной повреждения и потери государственных номеров у автомобилей, ГИБДД Череповца не будет штрафовать водителей, потерявших номера, до 15 сентября включительно", - сообщил Маслов в своем Telegram-канале, призвав водителей как можно скорее восстановить регистрационные знаки.

По данным Вологодского ЦГМС, за минувшие сутки в Череповце выпало 150% месячной нормы осадков. По информации мэра, из-за мощного ливня произошел сход оползня со склона на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной. В воде и грунте застряли легковые и большегрузные машины, проезд из Индустриального района в заречную часть города был полностью парализован. Во всем городе остановили движение трамваев, которое запустили в 22 часа, а транспортное сообщение полностью возобновили сегодня утром.

На улице Боршодской спасатели на лодке эвакуировали 13 человек из подтопленных складов. Произошел также обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу. Подтопило дворы и другие участки дорог. На ликвидацию последствий аварии привлечены спасатели МЧС, военные, представители коммунальных и спецслужб. Подрядчики приступили к восстановительным работам на всех участках.