На губернаторскую программу "Транспорт для многодетных семей" выделили 311 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 многодетных семей Вологодской области, в которых воспитываются семь и более детей, получат в этом году автомобили за счет областного бюджета, из которого в этом году выделено на губернаторскую программу "Транспорт для многодетных семей" 311 млн рублей. Восьми семьям ключи от машин торжественно вручили сегодня на площади Дрыгина в центре Вологды, сообщила пресс-служба губернатора.

"На программу "Транспорт для многодетных семей" в прошлом и нынешнем году мы выделили 311 миллионов рублей. В этом году передаем ключи семьям, которые воспитывают семь и более детей. Всего у нас 32 таких семьи, восьми из которых мы вручаем ключи от автомобилей сегодня. Будем продолжать предоставлять транспорт многодетным семьям в следующем году и рассчитывать наши планы на пятилетку", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Программа "Транспорт для многодетных семей" появилась благодаря просьбе на встрече губернатора с жителями в одном из муниципалитетов региона. Так, в прошлом году она была включена в губернаторскую "Стратегию 2.0", ключи от автомобилей предоставили 37 семьям, которые воспитывали восемь и более детей. Машины позволят планировать поездки, комфортно посещать детсады, школы и медучреждения.

Сегодня новые автомобили получили первые восемь многодетных семей Вологодской области, где воспитывается семь и более детей. Остальные семьи получат автомобили до конца сентября. Ядром демографической программы является проект "Семья - оплот Русского Севера", на который выделено 463 млн рублей. Проект включает комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и улучшение качества жизни молодых и многодетных семей.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, еще 76 вологодских семей, в которых появились четвертые и последующие дети, получили выплату в размере 150 тыс. рублей. Такую выплату стали предоставлять с 1 января 2024 года. Ранее ее выплачивали однократно - при рождении третьего или последующего ребенка. Средства предоставляют всем таким семьям без учета их доходов при достижении возраста ребенка в полтора года.