Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность обмена научными и студенческими делегациями

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Две установки класса мегасайенс для фундаментальных научных исследований будут практически одновременно запущены в России и Китае. Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ в Пекин.

"Вот, например, в области фундаментальных научных исследований у нас практически одновременно будут запущены два источника излучения. Это установки класса мегасайенс, китайская <…> и российский СКИФ, Сибирский кольцевой источник фотонов, каждая из которых обладает своими техническими характеристиками, и [они] дают возможность для обширной научной совместной работы России и Китая. Помимо этого, продолжаются работы на базе Объединенного института ядерных исследований нашего и китайских научных учреждений, где на установке NICA проводятся совместные исследования в области мирного атома", - рассказал Чернышенко.

Как напомнили в аппарате вице-премьера, в Китае будет запущен высокоэнергетический источник фотонов HEPS (ХЕПС). И китайский, и отечественный проект СКИФ запланированы к сдаче в эксплуатацию в 2025 году. У каждой из установок свои уникальные характеристики, что позволит ученым из двух стран проводить комплексные научные исследования самого высокого уровня.

Меморандум "О сотрудничестве в сфере создания и развития научных установок класса мегасайенс" был подписан между Минобрнауки России и Министерством науки и технологий КНР 8 мая 2025 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Тема совместных исследований на китайских установках обсуждалась также во время рабочего визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в КНР 22-25 августа.

Осенью 2025 года на площадке Курчатовского института в Москве и Гатчине пройдет семинар по вопросам физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза с участием китайских коллег. Практическим результатом должна стать подготовка программы совместных научных исследований на токамаках в Москве (проект Т-15МД) и китайском городе Хэфэй (проект EAST).

Чернышенко подчеркнул важность обмена научными и студенческими делегациями. Он отметил, что более 70 тыс. студентов и научных сотрудников РФ и КНР совершают взаимные обмены и взаимно обогащают различные программы.