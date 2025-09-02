Первый набор состоится в 2025 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) представили первую в РФ сетевую магистерскую программу по продюсированию театра и исполнительских искусств.

"Новую образовательную инициативу представили генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, декан продюсерского факультета ГИТИСа Елена Симурзина, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий и эксперт в области культуры и креативных индустрий Олег Иванов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), где состоялась презентация.

Как отметили в пресс-службе, программа будет реализована в рамках развития культурно-образовательного кластера МАМТ. В ней найдут отражение как академические традиции, так и современные подходы к управлению в сфере культуры. Комментируя уникальность образовательной инициативы, в МАМТ обратили внимание на практическую направленность, высокие профессиональные стандарты и экспертность профессорско-преподавательского состава.

"Это даст студентам возможность разрабатывать, реализовывать и исследовать самые успешные проекты на российском и мировом рынке театра и исполнительских искусств. Одним из ключевых элементов обучения станет создание и реализация собственного продюсерского проекта к концу магистерской программы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, магистры займутся изучением экономики театра, маркетинга, права, научатся управлять творческими коллективами.

"Особое внимание будет уделено изучению лучших мировых практик и инновационных подходов к продюсированию в сфере исполнительских искусств", - заключили в МАМТ.

