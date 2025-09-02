Речь идет о детской поликлинике и общежитии для студентов

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Детскую поликлинику и общежитие для студентов-медиков построят в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области в конце 2025-2026 году. Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам рабочей поездки в муниципалитет губернатора области Игоря Кобзева.

Поселок Усть-Ордынский является административным центром Усть-Ордынского Бурятского округа и Эхирит-Булагатского района, в нем проживает порядка 15 тыс. человек.

"Первым объектом стало строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену. Работы идут по федпроекту "Модернизация первичного звена здравоохранения", ныне входящего в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", на них направлено 811,4 млн рублей. Проект предусматривает здание Г-образной формы в четыре этажа, включая цокольный. Осенью подрядчик планирует закрыть тепловой контур и в зимнее время заниматься внутренними работами. Сдача объекта запланирована на 2026 год", - говорится в сообщении.

Также в поселке в декабре 2025 года планируется завершить строительство общежития для медицинского колледжа им. М. Ш. Шобогорова. Стоимость строительства составляет около 390 млн рублей, оно ведется по программе "Развития образования". Таким образом, в поселке появятся новые социальные объекты общей стоимостью 1,2 млрд рублей. "Поселок Усть-Ордынский динамично развивается как центр Усть-Ордынского Бурятского округа, поэтому все строящиеся объекты несомненно здесь будут востребованы не только у жителей самого поселка, но и всех ближайших населенных пунктов", - подчеркнул Кобзев.

В настоящее время в колледже обучается 244 студента, из которых 187 - за счет средств областного бюджета. В этом году выпуск состоял из 101 человека, из которых 16 были трудоустроены в областную больницу №2 в поселке Усть-Ордынский. Все выпускники распределены по ФАПам и врачебным амбулаториям. В целом по округу уровень укомплектованности среднего медицинского персонала составляет примерно 98%.