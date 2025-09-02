По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича, это был самый яркий объект новой туристской географии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Остров мечтателей" за девять дней его работы посетили более 50 тыс. жителей и гостей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", где прошло мероприятие.

"Завершился наш фестиваль "Остров мечтателей" в "Острове фортов". Это самый яркий объект новой туристской географии. По итогам девяти дней его посетили 50 тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга. Все приходили семьями, это мероприятие направлено на развитие семейного туризма", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

На творческих мастер-классах гости создали 4 000 фигурок в технике оригами и поделок из природных материалов, раскрасили по 4 000 открыток, гальки и деревянных заготовок в морской тематике. Популярностью пользовался мастер-класс по робототехнике и VR - более 500 детей сконструировали и запрограммировали простых роботов и побывали на морских глубинах в виртуальной вселенной.

В спортивных мероприятиях приняли участие около 500 человек. Также взрослые и дети приняли активное участие в творческих, интеллектуальных и развлекательных активностях.

"Насыщенная программа фестиваля очень понравилась гостям парка и получила массу положительных отзывов", - отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Фестиваль "Остров мечтателей" прошел второй раз. Он организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Генеральным информационным партнером выступает информационное агентство ТАСС.