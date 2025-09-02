Проверка воздуха на содержание паров ртути показала, что уровень загрязнения превышает допустимые нормы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Ртутьсодержащие лампы вывезли с контейнерной площадки в Калининском районе Санкт-Петербурга, проверка воздуха на содержание паров ртути показала, что уровень загрязнения превышает допустимые нормы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"В Санкт-Петербурге с контейнерной площадки вывезено большое количество ртутьсодержащих ламп - уровень загрязнения воздуха превышал допустимые нормы. <…> В результате оперативных действий было собрано и передано на утилизацию 563 лампы и 8,7 кг ртутьсодержащих отходов", - говорится в сообщении.

Специалисты провели химическую обработку контейнера, чтобы минимизировать риски для здоровья жителей - экологическая угроза устранена. На данный момент комитет взаимодействует с прокуратурой Калининского района для установления причастных.

В комитете напомнили, что опасные отходы, в числе которых люминесцентные лампы, нужно утилизировать в соответствии с действующим законодательством. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых образуются отходы I-II классов опасности, необходимо заключать договор с ФГУП "ФЭО" для организации вывоза и переработки.