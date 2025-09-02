Около 80 из них - в сельской местности

МАЙКОП, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи, оказывая господдержку молодым педагогам для решения кадрового дефицита, привлекли к работе в школы республики свыше 250 учителей. Около 80 из них - в сельской местности, сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки Республики Адыгея.

"Решение проблемы кадрового дефицита педагогов в школах решается в республике последовательно, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова власти муниципалитетов разработали меры поддержки молодых учителей. <…> С 1 сентября к работе в школах приступили 256 молодых педагогов, из них 179 будут работать в городских школах и 77 - в сельских. Два учителя - "целевики", 25 учителей - выпускники 2025 года. За 35 молодыми педагогами будут закреплены наставники", - сказали в министерстве.

По состоянию на 1 августа на портале "Работа России" размещено всего 125 вакансий по Адыгее. Среди предметников востребованы преподаватели физики, математики, преподаватели английского и русского языков.

Власти районов республики в зависимости от возможностей закрепили законодательно меры поддержки молодых педагогов. В частности, в Теучежском районе разработана муниципальная программа, которая предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 млн рублей молодым специалистам в возрасте до 35 лет. В городе Адыгейске и Кошехабльском районе действуют муниципальные программы: молодым учителям, пришедшим на работу в школы, установлена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей.

"В Гиагинском районе утверждены целевые программы для молодых семей и специалистов села, в том числе и педагогов. Благодаря этому они могут получить соцвыплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. В этом году помощь получили семь молодых семей. Благодаря программе муниципального образования "Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий" в этом году помощь на улучшение жилищных условий получили еще три человека", - добавили в министерстве.