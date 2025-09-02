Глава республики Сергей Меняйло поручил подготовить проект в течение двух месяцев, чтобы уже с начала следующего года приступить к его реализации

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Проект планировки территорий для строительства жилья льготникам, в том числе участникам СВО разработают в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседание кабмина.

"Мы должны понимать перспективу ИЖС для льготных категорий населения: это и многодетные семьи, и участники СВО, и другие граждане, подпадающие под эту категорию. По тем участкам, где уже есть понимание, в кратчайший срок прошу разработать проект планировки территорий, где мы будем реализовывать нашу государственную программу - ИЖС с земельным участком", - сказал глава республики Сергей Меняйло.

Он поручил разработать проект планировки территорий в течение двух месяцев, чтобы уже с начала следующего года приступить к строительству. Будут определены посписочно категории граждан, для которых будет вестись строительство.