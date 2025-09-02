Введение такой нормы позволит закрепить ускоренный и приоритетный порядок ввоза жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать зеленый коридор для оперативного ввоза в РФ детских лекарств. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, в их адрес поступают многочисленные обращения родителей и медицинских специалистов, касающиеся трудностей с обеспечением детей жизненно необходимыми и редкими лекарственными препаратами. Парламентарии отметили, что действующее регулирование предусматривает возможность ввоза препаратов по жизненным показаниям и для ограниченного контингента пациентов, однако отсутствует механизм приоритетного и ускоренного оформления партий именно детских лекарственных средств. В результате складывается правовой пробел, который приводит к задержкам поставок и препятствует реализации конституционного права ребенка на охрану здоровья, считают авторы запроса.

"В целях устранения данной неопределенности и создания правовой гарантии непрерывности терапии предлагаю закрепить <...> норму о введении "зеленого коридора" при ввозе детских лекарственных препаратов", - указано в тексте письма.

По мнению депутатов, введение этой нормы позволит закрепить ускоренный и приоритетный порядок ввоза жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей, что устранит существующие административные барьеры, обеспечит своевременность терапии и станет дополнительной гарантией реализации конституционных прав ребенка.