Летом на Кубани отдохнули и оздоровились 400 тыс. детей

На оздоровительную детскую кампанию в 2025 году в регионе направили около 4 млрд рублей

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Более 400 тыс. детей отдохнули в Краснодарском крае в летний период, 150 тыс. из которых приехали из других регионов. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Летом на Кубани отдохнули и оздоровились 400 тыс. мальчишек и девчонок, 150 тыс. из них приехали к нам из других регионов, в том числе из Белгородской области и новых территорий. Мы постарались сделать отдых разнообразным и интересным для каждого ребенка, чтобы каникулы в крае запомнились", - сказал Кондратьев журналистам.

По его словам, на оздоровительную детскую кампанию в 2025 году в регионе направили около 4 млрд руб., значительная часть средств использована для приобретения бесплатных путевок. Дети размещались в стационарных, пришкольных, палаточных и трудовых лагерях. Особое внимание уделялось безопасности отдыхающих.В настоящее время в регионе продолжают работать круглогодичные детские здравницы, которые до конца года планируют принять еще около 100 тыс. детей. В рамках программы "Дети Кубани" предоставляются субсидии на закупку оборудования для муниципальных лагерей и организацию отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году на эти цели направлено более 2 млрд рублей для приобретения 47 тыс. путевок, напомнил губернатор.

Также на Кубани предоставляют пониженную ставку по налогу на имущество организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Благодаря этой работе за последние пять лет в крае открыто 6 новых детских лагерей, в 8 здравницах построено более 40 быстровозводимых модулей.