Свыше 121 НКО на Кубани получат гранты на реализацию соцпроектов

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. По результатам второго конкурса грантов губернатора Кубани в регионе получит поддержку на реализацию социальных проектов 121 некоммерческая организация региона. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"По итогам конкурса гранты на реализацию своих соцпроектов получит еще 121 некоммерческая организация. Все инициативы, которые мы решили поддержать, направлены на решение актуальных задач и повышение качества жизни кубанцев", - сказал Кондратьев журналистам.

Он добавил, что самое популярное направление второго конкурса затрагивает социальную поддержку и защиту граждан. Этой деятельности посвящено 27 проектов-победителей.

Губернатор отметил, что среди поддержанных инициатив - проекты, полезные людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям участников специальной военной операции, а также направленные на патриотическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни. Лидерами по количеству победителей стали Краснодар, Новороссийск, Армавир, Гулькевичский и Абинский районы.

В частности, в числе проектов-победителей - программа патриотического воспитания "Поклонимся великим тем годам" Краснодарской городской общественной организации ветеранов, которая охватит 1 200 учащихся, а также проект "ТвориМир" ТОС микрорайона №1 в Абинске, направленный на развитие творческих способностей и социализацию воспитанников местной школы-интерната для детей с интеллектуальными нарушениями.

К реализации своих инициатив победители приступят с 1 октября 2025 года. Подробнее о проектах можно узнать на официальном сайте "Гранты губернатора Кубани".