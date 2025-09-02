Малль начала работать в журнале в 2011 году

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Анна Винтур выбрала редактора портала Vogue.com Хлои Малль в качестве преемницы на посту главреда американского журнала. Об этом сообщается на сайте Vogue.

"Я рада сообщить, что Хлои Малль станет следующим руководителем отдела редакционного контента нашего американского журнала, возглавив издание и курируя его цифровое освещение", - приводятся слова Винтур.

Малль начала работать в Vogue в 2011 году, осенью 2023 года стала редактором портала Vogue.com.

26 июня издание The Business of Fashion сообщило, что Анна Винтур после 37 лет работы покидает пост главного редактора американского журнала Vogue и будет курировать в качестве "глобального редакционного директора" американский Vogue и восемь международных изданий. Она также продолжит работу как главный контент-директор издательского дома Cond Nast.