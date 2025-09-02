Их можно найти у операторов техосмотра или в территориальном органе МВД РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Реквизиты по вопросам уплаты госпошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра автомобилей можно получить у операторов техосмотра или в территориальном органе МВД РФ, на территории размещения которого предоставляется услуга. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РФ.

Там напомнили, что теперь введена новая госпошлина, которую должны заплатить лица, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств. Сумма госпошлины составляет 500 рублей.

"Автовладельцам в части получения реквизитов по вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга", - сказали в управлении.

Кроме того, в России также введена новая государственная пошлина, связанная с выдачей организациям, ведущим образовательную деятельность и реализующим основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Ее размер составляет 15 000 рублей.

В ГАИ также напомнили, что изменились размеры ряда других государственных пошлин. В частности: за выдачу национального водительского удостоверения - с 2 000 до 4 000 рублей на пластиковой основе, за выдачу международного водительского удостоверения - с 1 600 до 3 200 рублей, за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили - с 2 000 до 3 000 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - с 500 до 1 500 рублей, за выдачу паспорта транспортного средства - с 800 до 1 200 рублей.