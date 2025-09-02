По словам депутата Госдумы Николая Валуева, такие уроки позволят сформировать у школьников понимание важности сохранения природных ресурсов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уроки по сохранению лесов необходимо включить в школьную программу в рамках "Разговоров о важном". Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту седьмого сезона всероссийской экологической акции "Сохраним лес", сообщил депутат Госдумы Николай Валуев ("Единая Россия").

"У нас есть инициатива, которая вполне могла бы быть включена в школьную программу, где у нас появились "Разговоры о важном". Безусловно, необходимо обратиться в министерство просвещения, чтобы такие уроки [по сохранению лесов] в рамках программы обязательно проводились", - сказал депутат.

По его словам, уроки по теме профилактики лесных пожаров и основам сохранения лесов позволит сформировать у школьников понимание важности сохранения природных ресурсов.