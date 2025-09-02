Планируется обновить около 1,5 тыс. участков дорог общей протяженностью порядка 1,5 тыс. км., сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В Московской области до конца 2026 года планируют отремонтировать свыше 1 тыс. проселочных дорог, в планах на этот год - приведение в порядок почти 500 таких дорожных объектов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В целом в Подмосковье в этом году запланировано отремонтировать 481 проселочную дорогу (211 км). Так, в деревне Алферово муниципального округа Егорьевск проведут работы на ул. Первомайской, в Луховицах - на ул. Луговой, а в микрорайоне Львовский городского округа Подольск - от ул. Восточной до СНТ "Ротор". Перемены ждут и жителей Пушкинского округа: в деревни Степаньково модернизируют дороги сразу к трем СНТ - "Нептун-1", "Витязь-1" и "Знаменское", а в поселке городского типа Зеленоградский - на ул. Островского. План на 2026 год - отремонтировать еще 539 дорог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что каждая третья дорога в Московской области является щебеночной или грунтовой. Для их приведения в нормативный вид в Подмосковье реализуется большая программа модернизации.

"Кроме региональных и федеральных дорог, которые мы строим с тоннелями, шумозащитными экранами, для нас очень важно наращивать программу доступности деревень, малых населенных пунктов на удаленных территориях. Поэтому мы увеличили в своем бюджете до 1,5 млрд рублей объем средств на эти цели. Считаем эту работу важной, знаем, что у жителей такой запрос есть. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться. Я уверен, жители это почувствуют", - привели в материале слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В тексте отмечается, что всего в текущем году в Московской области планируется обновить около 1,5 тыс. участков дорог общей протяженностью порядка 1,5 тыс. км. Работы реализуются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".