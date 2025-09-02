Острой проблемой является большое число неисполненных судебных актов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России за текущий год возбудил 420 уголовных дел по фактам нарушений в области обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

"Следственными органами в 2025 году возбуждено 420 уголовных дел по фактам нарушений в сфере обеспечения жильем детей-сирот. Вместе с тем в отдельных субъектах при наличии признаков должностных преступлений, большой очередности, неполном освоении субсидий и неэффективном планировании распределения бюджета надлежащая процессуальная реакция следственных управлений отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным СК, численность необеспеченных жильем сирот остается высокой. На начало 2025 года очередь состояла из почти 184 тыс. человек, снизившись лишь на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Острой проблемой является большое число неисполненных судебных актов. "По состоянию на июль текущего года количество сирот, имеющих на руках судебные решения о предоставлении им жилья или выплат, превысило 24 тысячи", - сказали в пресс-службе.

Подводя итоги совещания, Бастрыкин отметил, что ситуация в данной сфере во многих регионах неблагополучная, в связи с чем необходимо "нацелить местные власти на решение этих проблем". Председатель СК России назначил проведение комплексных проверок деятельности отдельных следственных управлений, а также дал указания, определив сроки их исполнения. Кроме того, он поручил проинформировать органы исполнительной власти о ситуации с обеспечением жильем сирот в отдельных регионах.