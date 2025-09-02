В Югре представили фильм в честь добычи 13-миллиардной тонны нефти в регионе

Телепремьера состоится на канале "Россия-24"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сентября. /ТАСС/. Фильм "Счастливые 13", который посвящен добыче 13-миллиардной тонны нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, представили в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В Югре в 2023 году добыча нефти составила 216 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2022 году. По данным властей, в 2024 году она составила около 205 млн тонн, в 2025 году ожидается 212 млн тонн, в 2026 и 2027 годах - по 210 млн тонн. Ранее власти региона отмечали, что снижение добычи нефти в регионе связано в том числе с соглашением ОПЕК+.

"В столице Югры дали старт торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сегодня в Музее геологии, нефти и газа работникам и ветеранам отрасли был представлен документальный фильм "Счастливые 13", посвященный добыче 13-миллиардной тонны югорской нефти. В своем авторском проекте президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Борисович Брилев рассказывает о становлении нефтегазового сектора, текущем развитии отрасли и всего региона", - написал Кухарук.

Отмечается, что фильм, созданный при поддержке компаний "Лукойл", "Русснефть" и "Газпром нефть", через истории людей показывает, как нефтяная индустрия способствует развитию технологий и улучшению социального благополучия, создавая новые возможности для будущих поколений. Телепремьера состоится на следующей неделе на канале "Россия-24".

Также в Ханты-Мансийске на фасаде Музея геологии, нефти и газа открыли мемориальные плиты в честь геолога Владимира Абазарова и нефтяника Виктора Отта. "Мы продолжаем писать историю нефтедобычи. Наследие таких великих людей, как Владимир Алексеевич Абазаров и Виктор Иоганесович Отт, будет жить в сердцах всех, кто неустанно работает на благо нашей родной земли. Пусть их труд и преданность служат маяком для всех, кто выбирает путь нефтяника", - почеркнул Кухарук.