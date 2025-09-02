Коммунальные службы привели в полную готовность

СЫКТЫВКАР, 2 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в столице Республики Коми Сыктывкаре из-за интенсивных дождей, которые идут почти не переставая с вечера 1 сентября. Коммунальные службы работают в усиленном режиме по устранению аварий, сообщили ТАСС в администрации города.

"В Сыктывкаре с 1 сентября действует режим повышенной готовности из-за плотных дождей", - сообщили ТАСС в администрации.

Ранее главное управление МЧС РФ по региону распространило штормовое предупреждение о проливных дождях на юге и востоке Коми, которые продлятся до вечера 2 сентября.

Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Максим Мартышин сообщил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы приведены в полную готовность и режим усиления. Они очищают ливневую канализацию и водостоки на проблемных участках, дороги от упавших веток и наносного грунта, устраняют размывы.

Как уточнили ТАСС в Коми ЦГМС, минувшей ночью в Сыктывкаре выпало 8 мм осадков при месячной норме в 62 мм, при этом дождь продолжается.

В июне этого года в Сыктывкаре выпали три месячные нормы осадков, проливные дожди наблюдались и в начале июля. В результате были вновь повреждены берегоукрепительные сооружения на набережной реки Сысолы в районе парка им. С. М. Кирова, там вымыло песок и грунт, деформировало конструкции и лестничные марши. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн поручил разработать план комплексного развития береговой линии, территории парка и прилегающих к ней улиц, чтобы решить многолетний наболевший вопрос необустроенной набережной. Ростехнадзор отвел властям города на эти работы три года, сообщал первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь.