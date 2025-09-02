Как отметил премьер-министр РФ, эти объекты очень важны для жителей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Социальные объекты Пермского края нужно объединять дорогами и опорными сетями. На такую необходимость указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

"Все эти [образовательные и медицинские] объекты - они очень важны для жителей Пермского края, - заметил глава кабмина. - Конечно, надо объединить дорогами, опорными сетями, для того чтобы удобно, комфортно могли добираться как жители Пермского края, так и те туристы, которые приезжают, и те работники, которые так или иначе приезжают в командировку в Пермский край".

Также в ходе встречи Мишустин обсуждал с Махониным использование мер господдержки, в частности в сфере развития опорной сети аэродромов.