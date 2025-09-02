В Темрюкском районе Кубани начнут эксперимент с сетями от медуз

Специалисты изготовили чертежи и построили первый экспериментальный образец

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые начнут испытание экспериментальных заградительных сетей от медуз в Азовском море в Темрюкском районе Краснодарского края. Именно там зафиксирована максимальная плотность медуз, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала (АзНИИРХ) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Специалисты в рамках исследования впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью Азовского моря.

"Первые результаты показывают, что наименее подвержены нашествию медуз районы Таганрогского залива, где соленость вод минимальна. Максимальная плотность желетелых организмов стабильно фиксируется в южной части Азовского моря, в первую очередь в Темрюкском районе Краснодарского края. Именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые уже изготовили чертежи сетей и построили первый экспериментальный образец. К его испытаниям планируют приступить в первой половине сентября. Специалисты смогут изучить картину передвижения медуз и их взаимодействие с заградительными сетями. Полученные данные используют для разработки специальной компьютерной программы по моделированию движения медуз в локальной акватории и определения оптимальных углов установки заградительных сетей, пояснили в пресс-службе института.

Эксперимент продолжат в 2026 году. Уже идет подготовка к созданию полномасштабных заградительных сетей "для натурного испытания в условиях взаимодействия с действующими промышленными орудиями лова", добавили в организации. Результаты исследований станут основой для разработки мер по минимизации негативного воздействия медуз в Азовском море и помогут в реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Решение проблемы

В АзНИИРХ напомнили, что из-за климатических изменений, сокращения воды в водоемах и, как следствие, повышения солености Азовского моря резко выросла численность медуз - до миллионов тонн. Их скопления нарушают работу пляжей, забивают орудия лова, блокируя добычу рыбы. При этом мировая практика показывает, что не существует способа кардинально сократить численность желетелых организмов без существенной корректировки условий их обитания. Поэтому ученые ВНИРО разработали систему установки заграждающих сетей для защиты от скоплений медуз.

В пресс-службе Росрыболовства ТАСС ранее сообщали, что система состоит из модульных составных сетей разной высоты в зависимости от предполагаемой глубины в месте установки. Этими конструкциями планируется ограждать охраняемую акваторию для отвода медуз в море с расчетом карты течений. При этом заграждающие сети от медуз должны иметь проходы для миграции и передвижения рыбы. Установка таких сетей может быть сопряжена с отловом скопившейся медузы у сетей с помощью судна, оснащенного специализированным тралом, а также рыбонасосом.