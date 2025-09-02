Его обвинили в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Калашова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший глава СК РФ по Москве Александр Дрыманов, осужденный на 12 лет колонии за взятку от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), освобожден из колонии в связи с состоянием здоровья. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дрыманов освобожден из колонии в Республике Мордовия, в которой отбывал наказание, в связи с состоянием здоровья, которое препятствовало его дальнейшему пребыванию в местах лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд 18 марта 2020 года приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Калашова. Бывший глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко по тому же делу получил 14 лет лишения свободы, а бывший руководитель управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко - 10 лет лишения свободы. Позднее Максименко покончил с собой в колонии, а Крамранеко был освобожден в связи с тем, что заключил контракт с Минобороны для участия в СВО.

Суд установил, что Дрыманов, его бывший первый заместитель Денис Никандров и Крамаренко входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн от вора в законе Калашова за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составил около 500 тыс. рублей. Ее он получил от Никандрова за продвижение по службе. Сам Никандров признал вину, был осужден на 5,5 года лишения свободы, в настоящее время он работает адвокатом.