Полицейский в Киеве перевозил к границе военнообязанных, маскируя под коллег

Пассажирам вручили повестки, а полицейского задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейский инспектор из Киева переодевал военнообязанных в полицейскую форму и под предлогом спецзадания перевозил к границе с Румынией. Об этом сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тыс. евро с человека", - написано в Telegram-канале ГБР.

Перед перевозкой полицейский менял номерные знаки, устанавливал на автомобиль проблесковые маячки и переодевал пассажиров в полицейскую форму. В случае остановки он предъявлял удостоверение и говорил, что едет на спецзадание.

Поймали перевозчика вместе с военнообязанными во время одного из выездов. Пассажирам были вручены повестки, а полицейский задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В некоторых случаях принудительная мобилизация становится инструментом расправы.