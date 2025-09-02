Глава региона Дмитрий Махонин также отметил, что в 2025 году будет сдан реабилитационный центр для детей с инвалидностью

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый краевой онкологический диспансер откроют в Перми в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Крупная стройка сейчас по онкоцентру на 550 мест, он строится по концессии. Проект также поддержан федеральным правительством. В следующем году его откроем, обязательно вас пригласим на открытие", - сказал Махонин.

Глава региона также отметил, что в 2025 году будет сдан реабилитационный центр для детей с инвалидностью, который строится в Перми на улице Маршала Жукова, 39а.

Оба объекта возводятся в микрорайоне Камская долина. Корпуса краевого онкологического центра обшей площадью порядка 70 тыс. кв. м будут размещены на территории размером около 120 тыс. кв. м. Медучреждение будет оснащено высокотехнологичным оборудованием. По словам главы региона, оказание услуг в новом медучреждении останется бесплатным и доступным населению по полисам ОМС.

Реабилитационный центр для детей-инвалидов будет рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений в день. Ежегодно в нем смогут проходить реабилитацию более 1,5 тыс. детей. Планируется, что здесь будет устроено несколько зон: экспертно-функциональная диагностика и разработка программ реабилитации, реабилитационная зона, зона социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательская, учебная и административно-хозяйственная зоны и жилые помещения. На территории центра также будет создана безбарьерная среда, обустроены игровые площадки для детей разных возрастов, созданы площадка с силовыми адаптивными тренажерами, а также зоны для занятий игровыми видами спорта, стрельбой из лука. Проект учреждения был разработан совместно со специалистами Минтруда России и федерального Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Предполагается, что он станет типовым реабилитационным центром для всей России.

Всего же, по словам Махонина, за последние пять лет в Пермском крае было построено более 20 крупных объектов здравоохранения, в ближайшие пять лет планируется построить еще 17.