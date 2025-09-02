На станции со 2 по 7 сентября проходит ремонт одного из эскалаторов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Станция "Парк культуры" Кольцевой линии Московского метрополитена из-за ремонта эскалатора в утренние и вечерние часы пик 2-7 сентября работает только для выхода и пересадки на Сокольническую линию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На станции "Парк культуры" Кольцевой линии со 2 по 7 сентября 2025 года проходит ремонт одного из эскалаторов. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей на платформе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы станции временно изменен: в утренние и вечерние часы пик станция работает только для выхода и пересадки на Сокольническую линию.