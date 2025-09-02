В Оренбуржье возродят деятельность Совета Героев области

На должность председателя Совета единогласно избрали Героя России и главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, отметил врио губернатора Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Деятельность Совета Героев Оренбуржья возродят в регионе. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Считаю, что именно сейчас важно возродить деятельность Совета Героев Оренбуржья. Он существует в регионе с 2005 года, но, к сожалению, в силу возраста многие основатели Совета покинули нас или уже не могут принимать участия. Но эту работу может продолжить новое поколение героев. Настало время вернуть Совет к той активной деятельности, ради которой он был задуман, а возможно, и расширить ее", - сообщил Солнцев.

Он также отметил, что 2 сентября на должность председателя Совета Героев единогласно был избран Герой России и глава Новосергиевского района Нурсултан Муссагалеев. "Уверен, что Совет продолжит ту патриотическую работу, которая всегда была в приоритете организации, и активно подключится к нашему новому проекту "Горжусь Оренбуржьем". Вместе будем славить людей и рассказывать о достоянии нашего края", - сказал врио главы Оренбуржья.