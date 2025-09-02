Зрителям показали 20 танцевальных номеров, объединенных темой любви и исполненных в различных жанрах

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Уникальное танцевальное шоу "Любовь спасет мир" с участием чемпионов мира и Европы представили на сцене большого зала нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, передает корреспондент ТАСС.

В рамках шоу зрителям представили 20 танцевальных номеров, объединенных темой любви и исполненных в различных жанрах: от вальса и танго до брейкинга и акробатического рок-н-ролла. В постановке были задействованы масштабные декорации и визуальные эффекты, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта.

Подготовка проекта велась несколько месяцев. Как отметила в беседе с журналистами президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, шоу не имеет аналогов в мире. "Выдающиеся спортсмены собрались для того, чтобы показать свое танцевальное мастерство. Пение, стихи о любви, танцы, музыканты, исполнение классических произведений - все это симбиоз, который называется одним словом - "любовь". Каждый танец, каждый номер раскрывает одну из ее граней", - сказала она.

В шоу приняли участие ведущие спортсмены, включая чемпионов мира по брейкингу (OBC CREW), чемпионов России по акробатическому рок-н-роллу Алексея и Светлану Гавриловых, чемпионов России по танцевальному спорту Илью Корнева, Дарью Жукову, Никиту Тришкина и других. Музыкальное сопровождение обеспечивали коллектив "Кватро", народный артист Татарстана Рамиль Вазиев и пианист Артем Давыдов.

Организатором шоу выступила Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке правительства Республики Татарстан.