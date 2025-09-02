В Пекине состоится военный парад в честь 80-летия победы в антифашистской войне

В мероприятии участвуют более 10 тыс. человек, сотни самолетов и единиц наземной военной техники

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступает к проведению масштабного военного парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, на котором будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. Как сообщили организаторы, в мероприятии участвуют более 10 тыс. человек, сотни самолетов и единиц наземной военной техники.

Путин в качестве главного гостя находится в начале списка иностранных лидеров, которые будут присутствовать на параде в Пекине. Далее следуют Ким Чен Ын, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Кубы Мигель Диас-Канель и и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Кроме того, как уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, на мероприятие прибудут около 50 политиков и высокопоставленных лиц из 30 европейских стран.

Согласно программе, парад продлится 70 минут. НОАК представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил, в общей сложности 45 расчетов. Общественность увидит передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы китайского производства.

По словам исполнительного заместителя главы Управления парадом Центральной зоны боевого командования НОАК генерал-майора Сюй Гуйчжуна, при подготовке к этому мероприятию для обеспечения синхронности и оптимальной координации была задействована региональная система материально-технического обеспечения, использованы научные методы и тщательно проработаны детали, соблюдены современные военные стандарты. Как он пояснил, это позволило сократить время подготовки.

Кроме того, как отметил Сюй Гуйчжун, основной акцент был сделан на бережливом и эффективном использовании ресурсов, что позволило значительно сократить расходы на проведение парада.

Значимость масштабного события

Как заявил замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор У Цзэкэ, крупное событие в Пекине - важная составляющая мероприятий, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. "Наша цель - помнить историю, чтить память мучеников, ценить мир и строить лучшее будущее, - подчеркнул он. - Мир достается тяжело, и его нужно защищать".

По словам У Цзэкэ, Китай готов взаимодействовать со всеми странами, стремящимися к миру, отстаивать правильную историческую точку зрения на Вторую мировую войну, решительно поддерживать послевоенный международный порядок, твердо защищать справедливость. Как он отметил, КНР будет противостоять любым проявлениям гегемонии и силовой политики, содействовать формированию человеческого сообщества с единой судьбой.

Кроме того, как сообщил Сюй Гуйчжун, на этот раз в параде сделан акцент на реальных боевых стандартах со строгим соблюдением требований, касающихся проведения операций с участием разных видов войск. В итоге расчеты будут сочетать различные виды техники и продемонстрируют возможности Китая вести войну в соответствии с современными требованиями.

Он также отметил, что благодаря тщательной координации действия участников парада будут "точны до миллисекунды". Тем самым "обеспечивается дисциплина и вырабатывается стиль".

Важной частью события станет военная авиация - несколько типов самолетов нового поколения, некоторые из которых примут участие в параде впервые. Среди пилотов - китайские летчики, получившие такие престижные награды, как "Золотой шлем" и "Золотой дротик".

Музыкальное сопровождение и обеспечение безопасности

Как сообщил начальник объединенного военного оркестра НОАК Хуан Яньхуэй, коллектив под его руководством состоит из более чем 1 тыс. человек, включая музыкантов почетного караула и "выдающихся исполнителей военной музыки". По его словам, это выступление на параде станет крупнейшим в своем роде с момента основания КНР.

Хуан Яньхуэй пояснил, что формирование музыкального коллектива для военного шествия "подчеркивает тему Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам". В частности, 14 рядов оркестра символизируют 14 лет войны, а 80 горнистов в передних рядах - 80-ю годовщину победы.

Он также отметил, что во время парада оркестр исполнит как классические мелодии, связанные с военной тематикой, так и новые музыкальные композиции.

Перед проведением парада власти Пекина приняли меры по оптимизации движения наземного транспорта и летательных аппаратов. В частности, в городе введен временный запрет на использование беспилотников.

Одновременно правоохранительные органы усилили патрулирование на многих перекрестках, около госучреждений и важных инфраструктурных объектов. Как прокомментировали организаторы, меры по усилению контроля были приняты в соответствии с принципом - минимизировать неудобства для жителей.

Участие миротворческого контингента

Как сообщил У Цзэкэ, на параде будут представлены китайские миротворцы, которых Китай задействовал для проведения международных операций ООН. Он напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет с начала участия КНР в такой деятельности.

Генерал-майор отметил, что контингент миротворческих сил, представленных на параде, унаследовал боевой дух солдат, во время Второй мировой войны боровшихся с японской агрессией.

"Это демонстрирует приверженность Китая выполнению своих международных обязательств и поддержанию мира во всем мире, - добавил У Цзэкэ. - Китай всегда придерживался мирного пути развития".

Он выразил уверенность, что китайские "голубые каски" будут и впредь выступать в качестве "щита" для охраны миропорядка.

Китайские власти проводят масштабные шествия войск на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована КНР - тогда на мероприятие прибыла делегация советской общественности во главе с генеральным секретарем Союза писателей СССР Александром Фадеевым (1901-1956). Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином присутствовал на параде победы в Пекине в 2015 году, в нем участвовали российские военнослужащие - почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка Западного военного округа. Последний раз парад такого масштаба - с участием порядка 15 тыс. человек - состоялся 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины основания народной республики.