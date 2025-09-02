В пояснительной записке сообщили, что часто граждане, защищавшие себя или других, необоснованно привлекаются к уголовной ответственности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предоставляющий обвиняемым по делам о превышении пределов необходимой обороны право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, предлагается рассматривать уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти при превышении пределов необходимой обороны по ходатайству обвиняемого с участием коллегии из шести присяжных заседателей.

Как отмечается в пояснительной записке, в судебной практике по-прежнему встречаются случаи, когда граждане, защищавшие себя или других, необоснованно привлекаются к уголовной ответственности. При этом в ряде случаев суд фактически не применяет нормы, определяющие допустимые пределы необходимой обороны, что "в лучшем случае приводит к отмене таких приговоров вышестоящими судами".

Как пояснил ТАСС соавтор инициативы, депутат от ЛДПР Дмитрий Новиков, законопроект предполагает, что гражданин, применивший силу в целях самозащиты, сможет ходатайствовать о рассмотрении дела не единолично судьей, а с участием коллегии из шести присяжных заседателей. "Это главное нововведение: присяжные оценивают не только "удар-ответ", но всю ситуацию - число нападавших, время суток, возраст, наличие оружия, внезапность нападения и другие обстоятельства", - отметил он.

Новиков подчеркнул, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку в районных судах уже предусмотрены коллегии присяжных. "Инициатива не размывает границу между обороной и преступлением. Нападавшие по-прежнему отвечают за свои действия, но теперь защита получает равные шансы быть услышанной. Мы верим: право на самозащиту должно быть не только на бумаге, но и в реальной судебной практике", - заключил депутат.