В Москве проходит репетиция парада ретротранспорта

Колонна исторических трамваев проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада ретротранспорта началась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Колонна исторических трамваев проедет по трассе парада от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара. <…> Репетиция проводится для того, чтобы все участники могли отработать равномерное движение вагонов в составе колонны и расстановку на Чистопрудном бульваре во время мероприятия", - пояснили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вагоны отправились из обновленного трамвайного депо им. П. Л. Апакова на улице Шаболовка в полночь.

"О точной дате и времени старта парада ретротранспорта мы сообщим дополнительно", - добавили в департаменте.