Мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой пройдут в ДФО 3 сентября

В Южно-Сахалинске в 20:00 (12:00 мск) начнется военно-патриотическая праздничная программа с участием звезд российской эстрады и сахалинских вокалистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, пройдут в регионах Дальнего Востока в течение всего дня 3 сентября. Первым откроет памятный марафон Сахалин - там в 01:00 мск состоится церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню, а также торжественное шествие военнослужащих, сообщили ТАСС в областном правительстве.

"3 сентября в Южно-Сахалинске на Мемориале Славы в 09:00 (01:00 мск) начнется церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню, а также торжественное шествие. В памятных мероприятиях примут участие представители органов власти, духовенства, военнослужащие, а также жители и гости города. Далее на площади Победы состоится военный парад, почетными зрителями которого будут ветераны Великой Отечественной войны, среди них участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года - Вячеслав Гаврилов Вячеслав и Василий Андреев", - рассказали в правительстве Сахалинской области.

В 20:00 (12:00 мск) начнется военно-патриотическая праздничная программа с участием звезд российской эстрады и сахалинских вокалистов. Главной звездой станет Полина Гагарина. В 22:00 (14:00 мск) состоится большой торжественный салют, после которого продолжится праздничная программа.

Празднование окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке

На Камчатке в 03:00 мск начнется церемония возложения цветов к мемориалу освободителям Курильских островов в сквере Свободы. Как сообщили ТАСС в Объединенном командовании Войск и сил на Северо-Востоке России, в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, примут участие представители правительства Камчатского края, заксобрания региона, почетные граждане, представители силовых структур, общественных организаций и другие. В мэрии Петропавловска-Камчатского ТАСС уточнили, что также в честь памятного события запланировано проведение акции "Лучи победы". Прожекторы озарят стелу "Город воинской славы" и небо над городом. Акция, ставшая традиционной, будет сопровождаться концертной программой.

В Хабаровске 3 сентября впервые пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Приглашены официальные делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, официальные представители Вооруженных сил Монголии. Главными гостями парада станут 50 фронтовиков и тружеников тыла. Также приглашены ректоры вузов, руководители крупнейших предприятий, почетные гости из Москвы и других городов России, делегации детей из Белоруссии, Китая, КНДР.

Помимо парада в Хабаровске в этот день состоятся торжественные церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе площади Славы и к памятнику Маршалу Советского Союза Александру Василевскому в парковой зоне стадиона имени В. И. Ленина. На центральной набережной будет развернута самая большая в мире муаровая лента протяженностью 300 м - точная копия ленты с колодки медали "За победу над Японией". Одномоментно будет развернута и георгиевская лента. Днем в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского жителей и гостей города ждет концерт "Миру - мир". Детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина в этом же парке проведет военно-патриотическую акцию "Салют Победы Второй мировой". Под открытым небом развернется книжно-иллюстративная выставка "Победа на Дальнем Востоке". Вечером в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум арена" состоится гала-концерт национального конкурса "Голоса Победы. Регионы". Выступят 11 юных вокалистов края, они поборются за место в финале, который пройдет в Москве в 2026 году. Участие в фестивале принимают дети Донбасса, участников специальной военной операции, военнослужащих, ветеранов боевых действий. В 22:00 (15:00 мск) на набережной Амура в центре Хабаровска планируется праздничный артиллерийский салют.

В Приморском крае также пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота, в музее ТОФ организуют тематическую выставку.

В пресс-службе ДВО РАН дополнили, что 2 сентября в стенах Президиума прошла фотовыставка, организованная ДВО РАН и генеральным консульством КНР во Владивостоке. Материалы для мероприятия предоставлены музеем ТОФ и агентством Xinhua. Это фотографии военных лет, посвященные противостоянию с Японией, а также выдержки из газет, награды военных и другие исторические материалы. На выставке работали два экскурсовода - с российской и китайской стороны.

Также 2 сентября в Приморской краевой филармонии состоялась концертная программа "Дни мира на Тихом океане", также посвященная окончанию боевых действий.

В Бурятии, как сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя администрации глав и правительства региона Михаил Харитонов, старт памятных мероприятий в республике дан 9 августа - именно в эту дату 80 лет назад советские войска совместно с частями Народно-революционной армии Монголии начали Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. 3 сентября во всех поселениях, в школах, социальных организациях Бурятии пройдет более 500 мероприятий - это церемонии возложения цветов у памятников воинам, классные часы, уроки мужества.

"В Улан-Удэ на Мемориале Победы запланирован митинг, также будет традиционный полуденный выстрел. У нас пройдет акция "Дальневосточная победа" - во всех СМИ, в социальных сетях молодому поколению будут рассказывать о вкладе наших дедов, прадедов, земляков в общую победу", - сказал Харитонов.

Забайкальский край отметит 80-летие окончания Второй мировой войны парадом в Чите, в нем примут участие расчеты войск Вооруженных сил РФ, представители силовых министерств, ведомств, Забайкальского войскового казачества и военно-патриотических организаций, а также студенты и суворовцы. Помимо этого, запланирован митинг у Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. Здесь все желающие смогут возложить цветы к Вечному огню. Днем на центральной площади города пройдет театрализованная постановка, в которой будут задействованы артисты театра "Забайкальские узоры" и пекинского Академического хора из Китая. Завершат празднование салютом, который прогремит над Читой в 22:00 (16:00 мск).