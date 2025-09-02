Полярный овал уходит на запад через Исландию и Гренландию в сторону Канады, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вероятность увидеть в небе над центральной частью России интенсивные полярные сияния, начавшиеся около 21:00 по московскому времени, резко снизится в течение часа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Полярный овал постепенно уходит на запад через Исландию и Гренландию в сторону Канады. В центральной части России вероятность поймать и увидеть сияние уже в течение ближайшего часа резко снизится, но на северо-западе страны хорошие возможности сохранятся еще, как минимум, до 1-2 часов ночи, даже немного дольше", - отмечается в сообщении.

Ранее в лаборатории сообщили, что вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября сложились самые благоприятные за последние три месяца условия для наблюдения за полярными сияниями в европейской части России. По их словам, первый пик полярных сияний ожидался 2 сентября около 21:00 по московскому времени.