Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что в текущей внешнеполитической обстановке знакомство молодежи с историческими музеями особенно актуально

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением рассмотреть возможность предоставления школьникам и студентам права на бесплатное посещение Музея Победы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, в ходе недавней встречи с представителями ветеранских и молодежных организаций обсуждалась тема привлечения посетителей в музеи. В числе предложений - обеспечение большей доступности экспозиции Музея Победы и расширение действующих льгот на посещение музея. В частности, предлагается предоставить право бесплатного входа не только детям до семи лет и многодетным семьям, но и учащимся школ, студентам, а также другим категориям молодежи.

"Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность обсуждения с руководством Музея Победы выделения дополнительного времени для бесплатного посещения и знакомства с музейной экспозицией указанных категорий граждан", - написал Нилов.

Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного внешнеполитического и информационного давления особенно важно расширять аудиторию музея. Это, по его мнению, будет способствовать формированию устойчивых групп влияния в возрастных и социальных сегментах и поможет противостоять "навязываемым извне тезисам антироссийской пропаганды".

Депутат выразил уверенность, что реализация предлагаемой инициативы в год 80-летия Великой Победы вызовет интерес в обществе, "будет способствовать повышению осведомленности граждан, особенно молодежи, о событиях и героях Великой Отечественной войны, а также внесет свой вклад в дело сохранения исторической памяти".