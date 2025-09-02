В аппарате вице-премьера сообщили, что черноморское побережье остается в лидерах по популярности у российских туристов

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Число отдыхающих на курортах юга России, в том числе в Краснодарском крае, продолжает расти. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

"Итоги мы обязательно подведем. Нам нужны объективные данные статучета, и мы скажем, - ответил он на вопрос, не снизилось ли количество отдыхающих в Краснодарском крае в этом году. - Мы не видим какого-то там глобального падения. Наоборот, совместно с Крымом это все было забалансировано. Увеличивается количество летнего отдыха, отдыхающих".

В аппарате Чернышенко сообщили, что черноморское побережье остается в лидерах по популярности у российских туристов. "Краснодарский край, несмотря на временные сложности, показывает увеличение турпотока на 3%", - отметили там.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов РФ. Летом здесь популярен пляжный отдых. После ЧП с танкерами в Черном море 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, летний сезон на этих курортах проходит с ограничениями на отдых на пляжах.