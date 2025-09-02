Все условия для этого сейчас будут созданы, отметил вице-премьер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай намерены увеличить взаимный туристический поток и превысить его допандемийный уровень в 4 млн человек, чему будет способствовать в том числе визовая либерализация. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.

"Сейчас совместный турпоток - 2,7 миллиона туристов. Мы узнали, что китайская сторона вводит безвизовый въезд. У нас по электронной визе до 30 дней расширено пребывание, большое количество китайских туристов уже пользуются этим очень удобным сервисом", - сказал зампред кабмина РФ.

Он добавил, однако, что ставится задача - "достичь и превысить допандемийный уровень". "Мы к нему еще не приблизились, он был около 4 млн [туристов]. Я думаю, что потенциал огромен - конечно, прежде всего с китайской стороны, потому что сейчас российских туристов, вы не поверите, даже больше ездит в Китай, чем китайских в Россию. Вот условия для этого сейчас все будут созданы", - уверен Чернышенко.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Электронные визы в РФ

Электронная виза дает право на въезд и пребывание в России гражданам 64 иностранных государств по перечню, утвержденному правительством. В МИД РФ ранее сообщали, что на середину июля за 2025 год было оформлено 404 тыс. электронных виз. Лидирующей страной оказался Китай - визы оформили около 170 тыс. граждан.